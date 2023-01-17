Kulalı öğrencilerin Sömestir hediyeleri Başkan amcalarından

MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdür Vekili Gülşah Hakyol, Kula Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Aydın Topdemir ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Kula’da Gökçeören Yunus Emre İlkokulu, Gökçeören Ulupınar İlkokulu, Kula Zafer İlkokulu, Bebekli 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün sömestr tatili hediyelerini ulaştırdı.

Ayakkabı, mont ve bottan oluşan iç ısıtan hediyeleri alan öğrenciler ve velileri, kendilerini unutmayan Başkan Ergün’e teşekkür etti. Öğrencilere, okul yönetimine ve velilere Başkan Ergün’ün selamlarını ileten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, 17 ilçede tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.