Kruvaziyer gemileri Ordu’yu sevdi – İGF HABER

ORDU (İGFA) – Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde kapasitesi arttırılan, ulusal ve uluslararası yeterliliğe ulaştırılarak Ro-Ro seferleri ve kruvaziyer turizmine açılan Ünye Limanı günler sonra tekrar Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı.

EN ÖNEMLİ DURAKLARDAN BİRİ ORDU OLUYOR

Deniz turizminde önemli paya sahip olan kruvaziyer ile Rusya’nın Soçi kentinden Astoria Grande adlı gemi ile Türkiye’ye seyahat eden yolcular İstanbul ve Amasra’nın ardından Ordu’ya geldi. Limana demir atan geminin yolcuları ve mürettebatı heyet tarafından çiçeklerle karşılandı.

ORDU’NUN TARİHİ VE TURİSTLİK MEKANLARINI GEZDİLER

Gemi içerisindeki yolcular pasaport kontrollerinin ardından turlar eşliğinde Ordu’nun tarihi ve turistlik mekanlarını gezmek, şehir gezisi yaparak eğlenmek ve alışveriş yapabilmek için gemiden ayrıldı.

HEM TURİZME HEM DE TİCARETE KAPILARINI ARALADI

Yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişli hale getirilerek hem turizm hem de ticaret açısından önemli bir konuma ulaşan Ordu, bundan sonra da birçok Ro-Ro seferleri ve kruvaziyer turizmine ev sahipliği yapmaya devam edecek.