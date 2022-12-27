Konya’da yeni cephanelik inşaatı sürüyor

KONYA (İGFA) – Konya Büyükşehir Belediyesi, Sille’de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait cephaneliği Çumra ilçesindeki yeni yerine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra Abditolu Mahallesi’nde geçen yıl yapımına başladıkları cephanelik inşaatının hızla ilerlediğini söyledi.

“861 milyon 950 bin lira yatırım bedeliyle bu projemiz, Büyükşehir tarihimizde yaptığımız en büyük bütçeli iş olacak” diyen Başkan Altay, “ephaneliğin taşınmasıyla da Sille’de 1 milyon 670 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm projesini hayata geçireceğiz” dedi.

Başkan Altay, Sille’deki cephaneliğin Çumra’ya taşınmasıyla birlikte 1 milyon 670 bin metrekarelik alanda bir dönüşüm projesinin hayata geçirileceğini hatırlatarak, böylelikle Konya’nın yatay mimaride yeni ve nezih bir mahalle kazanacağını da sözlerine ekledi.