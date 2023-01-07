Konya Büyükşehir’den Şehir Konferansları – İGF HABER

KONYA (İGFA) – Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında her yıl ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları bu yıl da dolu dolu geçerken konferanslarda 2023 yılının ilk konuğu yazar Sıtkı Aslanhan oldu.

Sarayönü, Kulu, Ilgın ve Akşehir’de düzenlenen “Bilinçli Aile Duyarlı Genç” konulu konferanslarda Aslanhan, internetin, teknolojinin, sosyal medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı anne-babalara önemli uyarılar yaptı.

SUÇ ÇOCUKLARDA MI?

Sultan Alparslan’a 6 yaşındayken babasının kılıç vererek kale kuşatmasını istediğini anlatan Aslanhan, “6 yaşında oğlunu kale kuşatmaya gönderiyor. Biz 6 yaşında oğlanı parkta rahat bırakmıyoruz. Ne bekliyorsunuz. Suç çocuklarda mı? Lütfen o telefonlardan kurtarın çocuklarınızı. Geçtiğimiz hafta Almanya’daydım, ondan önceki hafta Viyana’daydım, ondan önceki hafta Zürih’teydim. Avrupa’yı bırak, Amerika’yı bırak Papua Yeni Gine’de bile ayda 25-30 lira yükle sınırsız internet, sosyal medya gençlere bedava yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Niye bizim çocuklara veriyorlar? Çok mu seviyorlar.” Dedi.

ÇOCUKLARINIZI YATMADAN TELEFONDAN VE TABLETTEN UZAK TUTUN

En büyük tehlikelerden birinin de gece yatmadan tabletle, telefonla muhatap olan bir gencin mavi ışığa maruz kalması olduğunu ifade eden Aslanhan, “Ekrandaki o mavi ışık dediğimiz meşhur ışık, beyne ‘daha gece olmadı, senin uyumana gerek yok’ mesajı gönderdiği için çocuğunuz 14 saat uyusa bile sabah yataktan dayak yemiş gibi kalkıyor. Bakın 14 saat uyusa bile, yatmadan yatakta telefonla, tabletle muhatapsa yataktan dayak yemiş gibi kalkıyor. Niye? Çünkü beden uyuyor ama beyin uyanık. Onun için kaliteli uykunun yolu, yatmadan en az iki saat önce teknolojiden uzak durmak, kitap okumak. Zaten kitabı elinize aldığınızda uyursunuz.” İfadelerini kullandı.

ŞEHİR KONFERANSLARI DOLU DOLU

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde düzenlediği Şehir Konferansları kapsamında Ocak ayında Derbent, Kadınhanı, Ereğli, Karapınar’da İlahiyatçı Mustafa Karataş “Hz. Peygamber ve Sevgi Medeniyeti”; Cihanbeyli, Altınekin, Güneysınır ve Çumra’da Dursun Ali Erzincanlı ile “Şiir Dinletisi”; Beyşehir ve Seydişehir’de Yazar Hayati İnanç ile “Hayata Şiir’den Bakmak”; Hadim ve Bozkır’da Aile Danışmanı Ferhat Aslan “Annelik ve Babalık Sanatı; Çeltik, Yunak, Doğanhisar ve Hüyük’te Alişan Kapaklıkaya ile “Ailede Etkili İletişim” konulu programlar gerçekleştirilecek.