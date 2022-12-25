Konya Bilim Merkezi 2022’de 526 bin ziyaretçiyi ağırladı

KONYA (İGFA) – Konya Bilim Merkezi’nin başta öğrenciler olmak üzere her yaştan insana bilimi sevdirmek amacıyla çalıştığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezin açıldığı günden bu yana 3 milyondan fazla bilim meraklısının ağırlandığını kaydetti.
Başkan Altay, Türkiye’nin her yerinden bilime meraklı herkesi Konya Bilim Merkezi’ni görmeye davet etti.
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