Konya Bilim Merkezi 2022’de 526 bin ziyaretçiyi ağırladı

KONYA (İGFA) – Konya Bilim Merkezi’nin başta öğrenciler olmak üzere her yaştan insana bilimi sevdirmek amacıyla çalıştığını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezin açıldığı günden bu yana 3 milyondan fazla bilim meraklısının ağırlandığını kaydetti.

Başkan Altay, Türkiye’nin her yerinden bilime meraklı herkesi Konya Bilim Merkezi’ni görmeye davet etti.