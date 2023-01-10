Kocaeli’de stajyerler itfaiyeciler mesleğe hazırlanıyor

KOCAELİ (İGFA) – Eğitim-öğretim faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), bünyesinde staj yapan geleceğin itfaiyecilerine de yatırım yapıyor.

MESLEKİ EĞİTİM

Ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetleri ile adından söz ettiren KOBİTEM, diğer yandan bünyesinde staj yapan öğrencileri de eğitiyor. İtfaiye Eğitim Merkezi içerisinde yer alan uygulamalı eğitim simülatörlerinde belirli periyodik aralıklar ile Yangına Müdahale, Trafik Kazalarında Teknik Kurtarma, İple Erişim ve Yüksekten Kurtarma gibi birçok konuda eğitim veriliyor.

KOBİTEM tarafından son olarak stajyer öğrencilere kapalı ve dar alanlarda kurtarma operasyonlarına yönelik eğitim verildi. Bu tip yerlerde meydana gelebilecek mahsur kalma olaylarında müdahale yaklaşımı, kullanılacak ekipman ve bunların doğru kullanım şekilleri, kişisel koruyucu donanım, güvenlik sistemleri, kazazedeye erişim ve kazazede sabitleme konularında uygulamalı bilgiler aktarıldı.

UYGULAMALI EĞİTİM

Uygulamalı eğitimde, dar bir alanda mekân güvenlik sistemleri kurularak müdahale malzemeleri hazırlandı. Olay yerinde güvenlik kontrolleri yapılarak kazazedeye erişimde kullanılacak farklı yaklaşımlar ayrı ayrı tecrübe edildi. Son olarak bu tip yerlerde kullanılabilecek sedye ve sabitleme metotları da uygulamalı olarak çalışıldı.

ÖĞRENCİLERE STAJ İMKANI

Ülkemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren fakülteler bünyesindeki Afet Yönetimi ve Acil Yardım, yüksekokullar bünyesindeki İtfaiyecilik ve Sivil Savunma bölümleri ile Anadolu Meslek Liseleri bünyesindeki İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alan programı öğrencilerinin stajları Büyükşehir İtfaiyesinde yapılabiliyor. Uygulanan eğitim faaliyetleri sayesinde, stajyerlerin öğrenimleri boyunca gördükleri dersleri uygulamalı olarak pekiştirme imkânı sağlanıyor. Daha sonra okullarından mezun olan öğrenciler, görev yaptıkları yerlerde bu bilgiler sayesinde tüm canlılara yardım ediyor. Bu anlamda Büyükşehir İtfaiyesi sadece Kocaeli’de değil, tüm şehirlerde meslek kalitesinin artmasına katkıda bulunuyor.