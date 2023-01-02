Kocaeli’de ‘Mayalama Atölyesi’ mutlu ediyor

KOCAELİ (İGFA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık destek hizmetleri kapsamında ürettiği ‘Probiyotik Ürün Geliştirme, Üretme ve Beslenme Danışmanlığı Projesi’ Probes’te mayalama atölyesi ve 2. grup ürün teslimini gerçekleştirdi.

Ailelerin katılımı ile gerçekleşen atölyede Uzman Mikrobiyolog Leyla Tarhan Çelebi ve ekibinin katılımıyla probiyotik ürünlerin eğitimi verildi, doğal süt ve hoşaf mayalama atölyesi yapıldı.

OTİZM’DE UYGUN BESLENME ALIŞKANLIĞI

Kocaeli’de ikamet eden Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı bulunan kişilere uygun beslenme alışkanlığı sağlamak maksadıyla hayata geçirilen Probes projesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında probiyotik ürünler için ARGE çalışması başlamıştı. Bu kapsamda bugüne kadar 98 otizm tanısı konan çocuğun ailelilerine ürünler teslim edildi.

ÇOCUĞUM İLK DEFA SORU SORDU

Probiyotik ürün kullanan otizmli çocukların annelerinden Senem Hanım, çocuğu ile ilgili şu şekilde konuştu; ‘’Oğlum 15 yaşına kadar bir soru bile sormamıştı. İlk defa soru sordu. Neden, niçinleri kullanmaya başladı. ‘Anne okula geldim karşıdan karşıya geçiyorum’ diye aramalara başladı. İnşallah biz gördük herkes faydasını çok iyi görecektir inanıyorum.’’

İLETİŞİMİMİZ ÇOK İYİ

Oğlunun 8 yaşında olduğunu ve herkesin farklı şikâyetleri olduğunu anlatan Pakize Hanım ise ‘’Oğlumun bağırsak sorunları vardı. Yeme problemi ve algıda sorun vardı. Bu konulara büyük gelişmeler oldu. Çok memnunum. Bağırsak sorunumuz hemen hemen diyebilirim iyi yönde ilerliyor. Algısı çok açık. İletişimimiz çok iyi. Ben ona bir kere seslendiğimde asla cevap vermemezlik etmez. Emir dediğim anda hemen, ‘Efendim anne’ der. Bunlar benim için çok büyük gelişmeler. Sosyal hayata daha rahat katılıyoruz’’ dedi.

YAN ETKİSİ YOK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Uzman Mikrobiyolog Leyla Tarhan Çelebi, ‘’Anlattıklarınızı duyduktan sonra aslında şurada bir yumruk tıkandı. Yani bu gelişmelerin yaşanmasına çok mutlu oldum. Bu probiyotiklerin yan etkisi olmadığını bilin. Hiçbir kimyasal içermediğini, içindeki mikro organizmaların zaten bizim sindirim sistemimizde olması gereken bakteriler olduğunu bilin. O yüzden bu ürünlerin bir yan etkisi yok. Kusma yapmaz, bulantı yapmaz, kabızlık yapmaz. Bağırsakları çalıştırır fakat ishal yapmaz’’ ifadelerine yer verdi.