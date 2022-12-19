Kocaeli’de Maşukiye kavşağıyla trafik rahatlatacak

KOCAELİ (İGFA) – Kış ayları başta olmak üzere yılın her dönem turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu ve trafik sıkışıklığı yaşanan Maşukiye’nin merkezinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kavşak düzenlemesiyle trafiği rahatlarken, parklanma konusunda iyileştirme olması için düzenleme çalışmalarına başlandı.

Kartepe’nin zirvesine, turizm tesislerine ve kayak merkezine erişimi sağlayan Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yeni yapılacak düzenlemeler ile birlikte sıkışık bir hizmet alanı içerisinde yaşanan erişim problemlerinin giderilmesi, düzensiz ve yoğun parklanmalardan kaynaklanan otopark sorununun çözülmesi ve ana yol üzerinde yaşanan trafik güvenliği problemlerinin engellenmesi hedefleniyor.

16 BİN 350 TON ASFALT SERİLECEK

Kartepe Maşukiye Kavşak düzenlenmesi işi kapsamında 9 bin 888 metreküp, 7 bin 213 metreküp doldu kazı çalışması, 5 bin 272 metreküp beton, 19 bin 580 ton pmt, 16 bin 350 ton asfalt serimi yapılması planlanıyor. Kavşak düzenlemesi için 1000 metre yağmursuyu hattı ve 6 bin 790 metrekare parke döşenecek.

Ana yol üzerinde trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için sola dönüş yapan araçların güvenle bekleyebileceği sola dönüş cepleri oluşturulacak. Mehmet Akif Ersoy Caddesine giriş ve çıkışları sağlayacak kavşak noktaları ayrıştırılarak yaşanacak kesişmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Mehmet Akif Ersoy Caddesinde 47 araçlık 4’ü engelli park yeri olmak üzere otopark alanı oluşturulacak. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy Caddesinde de 23 çapraz, 16 da yatay olmak üzere 39 aracın kısa süreli parklanma yapabileceği yol kenarı park cepleri oluşturacak.