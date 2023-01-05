Kocaeli İzmit’te 2022’de tonlarca atık toplandı

KOCAELİ (İGFA) – İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında İzmit’in dört bir yanında gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla kenti hijyenle buluşturdu.

Ekipler 7 gün 24 esasıyla mesai yaparken, toplam 135 bin ton çöp ve atık topladı

Daha yaşanılabilir bir İzmit adına mesaisine yoğun bir şekilde devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında da kentin dört bir yanını hijyenle buluşturarak vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı. İlçede vatandaşların ortak kullanım alanı olan sokak ve caddelerde temizlik çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, faaliyetlerine gece gündüz fark etmeksizin 7 gün 24 saat devam ediyor.

TONLARCA ATIK TOPLANDI

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında konteynerlerden toplam 120 bin ton çöp topladı. Hane ve işyerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından ve sokaklardan 3500 ton dal atığı, bin 500 ton mobilya katı atığı, 10.000 ton moloz atığı olmak üzere toplam 15 bin ton ev eşyası, teresubat, dal atığı vb. atık topladı.

Yıl içerisinde İzmit sınırları içerisinde bulunan 6 bin 960 cadde ve sokağı yıkayarak hijyenle buluşturan ve periyodik çalışmaların dışında 3168 vatandaşın yıkama talebini yerine getiren ekipler kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların ve camilerin bahçelerini de düzenli olarak yıkamayı sürdürüyor.