Kocaeli Gölcük’te yerel beldiyeden çocuk etkinlikleri

KOCAELİ (İGFA) – Gölcük Belediyesi çocuklara yönelik etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Etkinlikler kapsamında hafta sonu; Yalı Evleri’nde çocuklara masal anlatımı, Kervansaray’da ise çocuk tiyatrosu düzenlendi.
Etkinliklere yoğun ilgi gösteren çocuklar, ilçede yaşamanın ayrıcalığını doyasıya eğlenerek yaşamaya devam ettiler.
Kervansaray’da sahnelenen tiyatro oyununa katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çocukların doyasıya eğlendikleri anlara tanıklık etti.
Tiyatro oyunu ve masal anlatımı etkinliklerinde çocukların hoşça vakit geçirmesinden memnun kalan aileler, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.
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