Kocaeli Gölcük’te kulakların pası silindi

KOCAELİ (İGFA) – Kocaeli’nin Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu; Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda Gölcüklüler’e unutulmaz bir akşam yaşattı. Şef Kamil Kudret Dağlı yönetimindeki koronun, Anadolu’nun dört bir köşesinden birbirinden değerli unutulmaz türküleri seslendirdiği konsere Gölcüklüler yoğun ilgi gösterdi.

Büyük beğeni ile dinledikleri eserlerle keyifli bir akşam yaşayan Gölcüklüler, çok sayıda kültür-sanat etkinliği ile kendilerini buluşturan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür ettiler.