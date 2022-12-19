Kocaeli Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu’na iki ayrı hizmet

KOCAELİ (İGFA) – Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yaptırmış olduğu halı saha ve MİKAV Vakfı Kadın Kollarının destekleriyle yapılan kütüphanenin hizmete alım töreni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MİKAV Kurucu Başkanı Şevki Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Gençlerimiz geleceğimizdir” diyerek bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükakın, “Geleceğimiz gençlerimizdir. Gençlerimiz yoksa onların ihya faaliyetleri yoksa aslında geleceğimiz de yoktur. Şeyh Edebali Hazretleri der ki; Geçmişi olmayanın geleceği yoktur. Günümüzde şöyle ifade edebiliriz; Gençliği olmayanın da geleceği yoktur. Geçmişi bilmeyen gençler yetiştirdiğinizde geleceğiniz zinhar yoktur” dedi.

“ÇARESİZLİĞİNİN ÜSTESİNDEN MİLLETİN ÖZ EVLATLARI GELİYOR”

“Yaptığımız bütün işlerin temelinde Hakk’ın ve milletimizin rızasını ön planda tutuyoruz” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Geçtiğimiz günlerde yerli ve milli olan trenlerin lokomotiflerinde kullanılacak motorun tanıtımını Gebze TÜBİTAK’ta yaptık. Bu motor aynı zamanda gemilerde kullanılabilecek yarın hidrojenli yakıt sistemine geçildiğinde ona adapte olabilecek, jeneratörlerde kullanılabilecek şekilde üretime başlandı. Türkiye, çok şükür kalkışa geçti. Milletimizin kaderi bahar mevsimi olmuştur. Artık kendi uçağımızı, otomobilimizi ve birçok alanda teknolojik gelişmeyi kendimiz yapıyoruz. Yıllardır bu millete öğretilmiş çaresizliğinin üstesinden yine bu milletin öz evlatları geliyor. O öz evlatlar kim, merhum Akif’in Asım’ın nesli dediği evlatlardır” dedi.

Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulundaki açılışta gençlerin öneminden bahseden Başkan Büyükakın, “Yıllarca bu memleketin evlatlarını irşat ettiler. Bu memleketin evlatlarını bu memlekete düşman ettiler. İşte yetişen bu nesil, bu tür sapkınlıkların, bu tür yoldan uzaklaşmalarında panzehiri olacak bir nesildir. Ben bu nesli yetiştiren öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi, İlçe ve il Milli eğitim Müdürlerimize, buranın yapımında katkısı olan değerli hayırseverlerimize, burayı ihya etmek için gecesini gündüzüne katan değerli MİKAV derneği hanımefendi kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Büyükakın, açılışından ardından halı sahada penaltı atışı yaparken, kütüphanede de öğrencilerle birlikte sohbet etti.