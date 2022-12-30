Kocaeli bilişimde yeniliğin izinde – İGF HABER

KOCAELİ (İGFA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 7’ncisi düzenlenen “Bilişim Günleri” Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programda Kocaeli Üniversitesi TEKNOPARK tarafından “Teknoloji Eko Sistemi, Kamu Kurum ve Yerel Yönetim İş birlikteliği İmkânlarının Tanıtımı ve Paylaşımı” konularında bilgi paylaşımı yapıldı. Etkinliğe Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi, Derince Belediyesi, Tuzla Belediyesi, UlaşımPark A.Ş., İSU Genel Müdürlüğü, İZAYDAŞ ve Belde A.Ş. bilgi işlem sorumluları ve çalışanları katıldı.

Bilişim Günlerinin 7’ncisinde konuşan Büyükşehir Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Gülsoy’un yenilikçi bir yaklaşıma sahip olduklarını ve bilişim teknolojilerini yakından takip ettiklerini vurguladı. TEKNOPARK’ın önemini vurgulayan Gülsoy, katılımcılara teşekkür etti.

5’Lİ PROTOKOL İŞBİRLİĞİNİ ARTIRDI

TEKNOPARK’ın yapısı, işleyişi ve sunduğu imkânları anlatan Genel Müdür Yardımcısı Erçin Dinçer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve TEKNOPARK’ı, Gebze Teknik Üniversitesi ve TEKNOPARK’ı arasında yapılan 5’li protokolle artan iş birlikteliğini anlattı. Dinçer, sonrasında KOÜ TEKNOPARK olarak firmalarıyla birlikte verdikleri ileri teknoloji, siber güvenlik gibi birçok alandaki hizmetlerinden bahsetti. Sunum, katılımcıların TEKNOPARK Ekosistemi hakkında merak ettiği soruların cevaplandırılması ile sonlandırıldı.