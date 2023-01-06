ANKARA (İGFA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi üzerinden yüklendi.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın?” diye sordu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin” ifadelerini kullandı.
Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 6, 2023
Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye ‘Sinan Ateş’ sorusu için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye ‘Sinan Ateş’ sorusu için ilk yorumu yapabilirsin.