Kayseri Büyükşehir’den engelsiz eser – İGF HABER

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, Besime Özderici Engelsiz Yaşam merkezi gibi Türkiye’nin en donanımlı engelsiz yaşam merkezini hizmete açarak engelli dostu hizmetlerini sürdürürken, engelli vatandaşların sözlerine de değer veriyor. Büyükşehir Belediyesi, kültür envanterine bir eseri daha kazandırırken, şiir dünyasına yeni bir soluk getiren ‘Dün Bugünden Daha Yakın’ isimli kitap ile ayrı bir zenginliği daha kitapseverlere armağan etti. İçeriğinde duygu dolu şiirleri bulunan kitap, engelli öğretmen Ömer Duman’ın engel tanımayan azminin neticesinde hayat bulurken, engelli dostu Büyükşehir Belediyesi de engelsiz bir eseri daha yazın dünyasına sundu.

DUMAN’DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A ÖNSÖZDE TEŞEKKÜR

Kayseri’de dünyaya gelen ve tarih öğretmeni olarak Kayseri’de görev yapan Ömer Duman, ilgi ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiği kitap önsözünde şu ifadelere yer verdi:

“Gençlik dönemlerimde ve çalışma hayatım boyunca yaşadığım iz bırakan bazı hadiseleri ‘Söz uçar, yazı kalır’ düşüncesiyle gelecek nesillere aktarmanın doğru olacağını düşündüm. Şimdi engelliyim ama eşimin verdiği destek sayesinde hayata elimden geldiğince tutunmaya çalışıyorum. Bu mücadelemde bana destek olan başta ailem, dostlarım ve öğrencilerime şükranlarımı sunarım. Bu eserin edebiyat denizinde bir damla olacağı düşüncesiyle; duyguların, memleketin, ecdadın, insanların, sağlığın, yalnızlığın ve ölümün hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu edebi bir dille anlatmak istedim. Bugünkü duygu ve düşünce dünyamın, geçmişin zengin anılarıyla mayalandığını düşünüyorum. Bu yüzden ‘Yaşamadan olmaz’ diyerek eserimi kaleme aldım. Bu eserle ilgili teşvik ve desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç ‘a teşekkürlerimi sunuyorum.”

EĞİTİCİ, DOĞAYA DAİR, ELEŞTİREL VE KAHRAMANLIK İÇEREN DUYGU DOLU ŞİİRLER

Duman tarafından kaleme alınan ‘Dün Bugünden Daha Yakın’ isimli, epik, satirik, pastoral, didaktik ve lirik kategorilerde duygu dolu şiirlerden oluşan 102 sayfalık şiir kitabında, birbirinden düşündürücü eğitici, doğaya ait, eleştirel ve kahramanlık içeren şiirler yer aldı.