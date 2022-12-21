Karadeniz’in ilk bilim merkezinde sona doğru

SAMSUN (İGFA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Samsun- Ordu karayolu Gelemen mevkiinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliği ile inşa ettiği Karadeniz Bölgesi’nin ilk Bilim Merkezi ve Planetaryum projesi inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

GENÇLERİN HAYALLERİ SINIR TANIMAYACAK

Bilime, teknolojiye ve inovasyona ilgi duyan herkes için özel olarak tasarlanan projede gençler hayallerine sınır koymadan bilime katkı sunacak, üretimler yapabilecek. Eğitim çağında olan çocukların hayatlarına çok büyük katkı sağlayacak merkez, yaşam alanı ile de gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Projede ayrıca eğitim seminerleri verilebilecek toplantı salonu ile yurt içi ve yurt dışı sergilerin yapılacağı bir sergi alanı yer alıyor.

Evren ve evrende bulunan güneş sistemi, yıldızlar, gezegen sistemi, galaksiler hakkında temel bilgilerin verildiği Planetaryum alanı ise ziyaretçileri yıldızlara, bir DNA molekülüne ya da bir mikroçipin içinde heyecanlı yolculuklara çıkarmayı vaat ediyor.

GENÇLER İÇİN HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

“Nesillere yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gençlerimizin spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için sayısız çalışmalar yürütüyoruz. Bu hedef doğrultusunda her alanda çok önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Karadeniz’de ilk olacak ‘Bilim Merkezi ve Planetaryum’ da o çalışmalardan biri. Bu merkeze 7’den 70’e herkes ilgi duyacak. Başta gençlerimize, çocuklarımıza ve Samsun’da yaşayan herkese farklı bir ufuk açacak, temel oluşturacak. İnşaat hızla ilerliyor. En kısa zamanda bu merkezi tamamlayıp gençlerimize armağan edeceğiz” ifadelerini kullandı.