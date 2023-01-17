Karadeniz gazında önemli detay – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Türkiye’nin enerjide dışa bağımlığının büyük oranda azaltacak yerli gazda artık geri sayım başladı.

Mart 2023’te ulusal sisteme bağlanacak yerli gazda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 10 bin kişinin ter döktüğü projede aynı anda birden fazla alanda ilerleme kaydediliyor.

Hem denizde hem de karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmaların yanında BOTAŞ ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır hale getirildi.

Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 nokta özel geçiş uygulaması yapılırken, bu uygulama toplam boru hattının yüzde 10’unu oluşturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerçekler gün gibi ortadayken güneş balçıkla sıvanmaz” diyerek, Karadeniz gazını evlere getirecek boru hattı çalışmalarından oluşan video kesite yer verdi.