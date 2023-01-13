Karacabey sahilinde 40 çuval kaçak midye yakalandı! Denize geri bırakıldı

BURSA (İGFA) – Bursa’da Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Yeniköy Jandarma Komutanlığı ile birlikte yasak alanda midye avcılığına yönelik denetim yapıldı.

Yasak alanda midye avcılığını önlemek amacıyla yapılan ortak denetimde yaklaşık bin 200 kilogram olan 40 çuval midyeye el kondu.

Denetimlerde 3 kişiye idari para cezası kesildi. Canlı olan midyelerin tamamı tekrar denize bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin denetimleri bölgede devam edecek.