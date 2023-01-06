Kanser kader değil farkında olalım

Eskişehir’de “Sağlıkta Farkındalık Seminerleri”nin ilki Dr. Meliha Kovancı Bayraktaroğlu’nun sunumuyla gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında örnek bir işbirliğine imza atıldı. Acıbadem Eskişehir Hastanesi ile birlikte düzenlenen “Sağlıkta Farkındalık Seminerleri” serisinin ilki vatandaşlarla buluştu.

“1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı” çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Turgut Özakman Sahnesi’nde gerçekleşen seminerin açılış konuşmalarını Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Erdal Yavuz ile Acıbadem Eskişehir Hastanesi Başhekimi Dr. Volkan Ertuğrul yaptılar.

Seminerin konuşmacısı Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meliha Kovancı Bayraktaroğlu ise vatandaşlara detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Bayraktaroğlu, rahim ağzı kanserinin belirli taramalar ile önlenebilir bir hastalık olduğunu, tarama yöntemlerini, ne zaman ve ne sıklıkta yapılması gerektiğini, rahim ağzı kanserine neden olan faktörleri, rahim ağzı kanseri belirtilerini, rahim ağzı kanserinden korunma ve rahim ağzı kanseri hakkında yanlış bilinenleri katılımcılarla paylaştı.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Mevlüt Yıldırım’ın da yer aldığı seminerde dinleyiciler merak ettikleri sorulara yanıt buldular. Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen seminerler serisi ilerleyen günlerde vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

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