Kanser araştırma projesine TÜBİTAK’tan destek

Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kadir Erdoğan, Eczane Hizmetleri Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Gündoğdu ve Doktora öğrencisi Yusuf Toy tarafından TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında hazırlanan proje TÜBİTİAK’a sunuldu.
TÜBİTAK’a sunulan “Homolog Rekombinasyon Regülatörü hMOB2 ile Apoptotik Regülatör BCL2A1 arasındaki Sentetik Letal İlişkinin araştırılması” başlıklı proje, destek almaya hak kazandı.
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