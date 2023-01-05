Kanser araştırma projesine TÜBİTAK’tan destek

Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöl Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kadir Erdoğan, Eczane Hizmetleri Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Gündoğdu ve Doktora öğrencisi Yusuf Toy tarafından TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında hazırlanan proje TÜBİTİAK’a sunuldu.

TÜBİTAK’a sunulan “Homolog Rekombinasyon Regülatörü hMOB2 ile Apoptotik Regülatör BCL2A1 arasındaki Sentetik Letal İlişkinin araştırılması” başlıklı proje, destek almaya hak kazandı.