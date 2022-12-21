Kahramanmaraş Afşin ve Adana Tufanbeyli’de eğitime kar tatili

ANKARA (İGFA) – Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi ile Adana’nın Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Tufanbeyli kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelindeki okulların 21 Aralık Çarşamba günü 1 gün tatil edildiği, engelli ve hamile kamu görevlilerin ise idari izinli sayılacağı bildirildi.