Kadınlar Süper Ligi 10. hafta maçları tamamlandı

ANKARA (İGFA) – Karşılaşmalarda Konyaaltı Belediye, Üsküdar Belediyesi’ni deplasmanda  35-28; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi’ni 34-24 ve Kastamonu Belediyesi, Armada PraxisYalıkavak’ı deplasmanda 30-27’lik skorlarla mağlup etti.

Kadınlar Süper Ligi’nde alınan sonuçlar şöyle:

Üsküdar Belediyesi  28-35 Konyaaltı Belediye

İzmir Büyükşehir Belediyesi 34-24 Anadolu Üniversitesi

Armada PraxisYalıkavak 27-30 Kastamonu Belediyesi

Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Kadınlar Süper Ligi 10. hafta maçları tamamlandı için yorumda bulun
    12 Ocak 2023  

    Kadınlar Süper Ligi 10. hafta maçları tamamlandı için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Kadınlar Süper Ligi 10. hafta maçları tamamlandı için ilk yorumu yapabilirsin.