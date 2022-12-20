Kadınlar hentbolda Tekirdağ Süleymanpaşa tur atladı

ANKARA (İGFA) – 2022-2023 Sezonu HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası eleme turunda rakibi Anadolu Üniversitesi’ni eleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif. A.Ş., Sekizli Final’e yükseldi.
Eskişehir’de 16 Aralık tarihinde oynanan ilk maçta rakibini 34-29’luk skorla yenen Tekirdağ Süleymanpaşa, kendi evinde bugün oynadığı rövanş maçını da 35-28’lik skorla kazandı.
HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda Sekizli Final 22-25 Şubat 2023 tarihleri arasında Bolu’da düzenlenecek.
Sekizli Final’de, Tekirdağ Süleymanpaşa ile birlikte geçen sezon ligi ilk yedi sırada bitiren takımlar; Kastamonu Belediyesi, Armada PraxisYalıkavak Spor, İzmir B. Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Görele Belediyesi mücadele edecek.
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