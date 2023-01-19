‘Kadın Oyunları Festivali’ 5 kentte başlıyor!

ANKARA (İGFA) – Her yıl farklı farklı kadın oyunlarını titiz bir çalışma ile belirleyen festival komitesi bu yıl da birbirinden nitelikli oyunları 5 ayrı kentte peş peşe tiyatro severler ile buluşturacak.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ilk olarak Şubat ayında Ankara’da başlayacak ve beş gün sürecek olan festivalde üç oyun, Yenimahalle ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olup, iki oyun ise AST Bilkent Sahne’de biletli olarak seyirci ile buluşacak.

Mart ayında sırası ile Bandırma Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Çanakkale Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festivalde ayrıca bu yılda yine farklı etkinliklere yer verilecek.

Cumhuriyet tarihinde bir kadın müzisyen tarafından yayınlanan ilk klasik gitar albümü “Anatolian Folk Songs”u Ada Müzik etiketi ile yayınlayan ve yine kendi alanında birçok ilke imza atan klasik gitarist Begül Erhan; Bandırma, Konyaaltı ve Çanakkale ayaklarında festival açılış resitalleri verecek.

HEM FESTİVAL HEM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Farklı kadın temalı etkinliklerin de yer verildiği Kadın Oyunları Festivali, sadece sanat etkinliği olmasının ötesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak ülkemizin önde gelen kültür etkinlikleri arasında ilk sıralarda yer alması ile biliniyor.