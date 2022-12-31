İzmit’te Yılbaşı İyilik Şenliği’nden muhteşem kapanış

KOCAELİ (İGFA) – Hayata geçirdiği projeler ve gerçekleştirdiği etkinliklerle üreten ve üretici dostu bir yaklaşım sergileyen İzmit Belediyesi’nin 17 Aralık’ta startını verdiği Yılbaşı İyilik Şenliği Turuncu Peron konseriyle son buldu. İzmit Belediyesi ve 41 Burda AVM ortalığıyla gerçekleşen şenliğe vatandaşların ilgisi son günde de yoğun oldu.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER VATANDAŞLA BULUŞTU

El emeği ürünlerin vatandaşlarla buluşturulduğu Yılbaşı İyilik Şenliği’nde İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve engelli derneklerinin girişimci kadınların stantları yer aldı. Turuncu Peron grubunun verdiği final konserine de çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar keyifli vakit geçirerek konseri boyunca bol bol hatıra fotoğrafı ve video çekti.