İzmit’te Plajyolu’nda mesaiye devam – İGF HABER

KOCAELİ (İGFA) –Vatandaşlara konforlu ve güvenli alanlar yaratmak adına büyük bir özveri ile çalışan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki mesaisine devam ediyor. Ekipler, Sahilyolu Sokak’ta zamanla deforme olan ve yayalar için tehlike arz eden kaldırımları yeniliyor.

Kaldırım yenileme çalışmaları kapsamında 650 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki çift taraflı kaldırımda toplam 2600 metrekare alan için 390 metreküp beton kullanılacak. Çalışmaların ardından bölge sakinlerine güvenli, konforlu ve modern bir alan sunulacak.