İzmit’te hayırseverler Safa bebek için kermeste buluştu

KOCAELİ (İGFA) – İnsana değer veren projelere devam eden İzmit Belediyesi, SMA hastalığına yakalanan bebekleri ve ailelerini bu mücadelede yalnız bırakmıyor.
2.5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konulan 8 aylık Safa bebeğin tedavi masrafları için 1 milyon 820 bin dolar gerekiyor. Şu anda bu paranın küçük bir miktarı toplanabildi.
Şu anda 8 aylık olan Fethi ve Asena çiftinin oğulları Safa Pektaş için İzmit Belediyesi öncülüğünde, BELSA A Blok önünde kermes düzenlendi. Valilik onaylı kampanya için birçok ürün kermeste yer aldı. ‘safaningunesiol’ etiketi ile başlayan yardım kampanyası için Pektaş ailesi, hayırseverlerden destek bekliyor.
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