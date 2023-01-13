İzmit’te Çölyak ve PKU hastalarına özel gıda desteği

KOCAELİ (İGFA) – İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl faaliyete geçirdiği Çölyak/PKU hastalarına sağlanan gıda paketi desteği devam ediyor. 2022 yılı içerisinde toplam 6 bin adet gıda desteği sağlanan Çölyak/PKU hastalarına 2023 yılında da destek sürecek.

Gıda paketi desteği ile özel beslenme gereksinimi bulunan grupların yıl içerisindeki temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak, hastalığın birey ve ailesinin gündelik yaşamındaki olumsuz etkilerini en aza indirgemek ve bu sayede hastalığı bulunan bireylerin toplum içerisinde kendisini dezavantajlı hissetmemesi amaçlanıyor. Gıda desteği için başvurular devam ederken başvuru yapmak isteyen vatandaşlar Belsa B Blok 2. Kat’ta bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER