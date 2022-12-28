İzmit Mahalle Mutfağını kurdu… Üç çeşit yemek 5 TL

KOCAELİ (İGFA) – Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerine imza atmaya devam eden İzmit Belediyesi, kentimizin dezavantajlı bölgelerinde ikamet eden düşük gelir sınıfına dahil vatandaşlar için Mahalle Mutfakları Projesi’ni faaliyete geçirdi.

İlk olarak Topçular ve Serdar Mahallesi’nde başlayan uygulama, talep olursa diğer mahallelerde de hayata geçirilecek. Proje kapsamında İzmit Belediyesi Aşevi’nde üretilen 3 çeşit yemek 5 TL karşılığında vatandaşlara sunuluyor.

Proje ile ilgili bilgilendirme yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “Mahalle Mutfakları” projesini Topçular Mahalle Muhtarlığı’nda başlattıklarını belirterek ,”Eş zamanlı olarak Serdar Mahalle Konağında da bu uygulamamızın ikinci ayağı devam edecek. Haftanın iki günü; Salı ve Perşembe günleri 14.00 – 16.00 saatleri arasında alt orta veya düşük gelir sınıfına dahil vatandaşlarımızın beslenme haklarına erişimini sağlamak amacıyla meclis kararımız ile bir öğünü 5 TL olmak kaydıyla 3 çeşit yemeğimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Aşevimizde hazırladığımız 3 çeşit yemeğimiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün personellerinin sunumuyla vatandaşlara ulaştırılıyor. İnşallah vatandaşlarımız da memnun kalacaklardır” diye konuştu.

“TALEP HALİNDE BÜYÜTECEĞİZ”

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “Yeni projemiz hayırlı uğurlu olsun. Aşevinde pişen yemeklerimiz Topçular ve Serdar Mahallesi’nde Mahalle Mutfağıyla 5 TL karşılığında 3 çeşit yemeğimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da eğer talep olur ihtiyaç sahibi vatandaşlar bizlere ulaşırsa başka mahallelerimizde de açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar uygulamanın mahallelerinde başlatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böyle güzel bir uygulamanın bizim mahallemizde başlamasından dolayı çok mutluyum. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi ailelerin olduğu bir mahalle. Başta Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok iyi olacak, çok güzel olacak” dedi.