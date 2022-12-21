İzmir Narlıdere’nin temizlik kadınlara emanet

İZMİR (İGFA) – Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, belediye işletmesi Mandalin Kafe’de ilçenin temizliğini emanet ettiği Kadın Temizlik Ekibi’ni ağırladı.

Narlıdere’nin 11 mahallesini köşe bucak temizleyen ve pırıl pırıl yapan kadın temizlik ekibine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Engin, kadın temizlik ekibinin toplum sağlığının korunmasında ve temizlik bilincinin oluşmasında büyük görev üstlendiğini söyledi.

Başkan Engin göreve geldiklerinden bu yana kadın istihdamının artırılmasına özen gösterdiklerini belirterek, “Kadının elinin değdiği yerde her zaman daha fazla emek, düzen, özen ve hassasiyet vardır. Biz de bu anlayışla Narlıdere’mizin sokaklarını kadınlara emanet ettik. Kadın Temizlik Ekibimizin değerli çalışanları ilçemizi karış karış geziyor, yaz-kış, yağmur-çamur demeden Narlıdere’mizi tertemiz hale getiriyor. Her zaman gururla söylüyoruz, Narlıdere’nin en temiz ilçelerden biri olduğunu düşünüyoruz. Ama unutmayalım ki en güzel temizlik kirletmemektir. Bu konuda herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Başkan Engin, buluşmanın ardından Kadın Temizlik Ekibi personeline karanfil dağıttı, özverili çalışmaları nedeniyle tebriklerini iletti.