İzmir Karabağlar’ın araç filosu gençleşerek güçlenecek

İZMİR (İGFA) –İzmir’de Karabağlar Belediye Meclisi’nin 2023 yılı ilk toplantısı yapıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun yönettiği ocak ayı toplantısına, Saadet Partisi İlçe Başkanı Eymen Ünalan, ilçe yöneticileri Mustafa Özkurt, Necati Tağaç ve Celal Karabalık, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Doğruca ve ilçe başkan yardımcısı Şeyhmuz Gültekin, DEVA Partisi ilçe yöneticileri Volkan Altunlu, Metin Daksin ve Ahmet Yıldırım da katıldı.

Karabağlar Belediyesi’nin temizlik, park yenileme ve bakımları, yol ve kaldırım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Selvitopu, “Araç filomuzu güçlendiriyoruz. Görev yaptığım yaklaşık 8 yıllık süreçte tek bir binek araç almadık. Hizmetlerimizde kullandığımız iş makinesi, kamyon gibi araçları Karabağlar’a kazandırdık. Aynı bakışımız bundan sonra da devam edecek ve araç filomuzu gençleştireceğiz” dedi.

Yeşilyurt Pazaryeri yapım ihalesine gelecek haftalarda çıkacaklarını bildiren Başkan Selvitopu, Esendere ve Yurtoğlu pazaryeriyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatının da hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Umarız bu örnek tesisi Cumhuriyetimizin 100. Yılında Karabağlar gençliğine armağan ederiz” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, 4 mahalleye hizmet edecek Çalıkuşu Semt Merkezi’nin Şubat ayında tamamlanmasını beklediklerini de bildirdi.

Ayrıca toplantıda yapılan seçimde meclis Denetim Komisyonu üyeliklerine; Sait Karaaslan, Mümtaz Rodos, Zafer Levent Yıldır, Hüseyin Uzun ve Adem Kemerkaya oybirliğiyle seçildi.