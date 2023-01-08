İzmir Karabağlar’da ‘sıfır atık’ mesaisi

İZMİR (İGFA) – İzmir Karabağlar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, yeni yılın başlamasıyla birlikte ilçe genelinde iç ve dış mekân ambalaj atığı biriktirme ekipmanlarını yenileme ve dağıtım çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda İnönü Caddesi üzerinde yer alan apartman, işyeri, kafe ve restoranlar, eczane ve diğer sağlık kuruluşları ile sitelere ve apartmanların girişlerine iç mekan ambalaj atığı ekipman dağıtımı devam ediyor. Ayrıca ilçenin farklı noktalarına daha önce yerleştirilen dış mekan atık biriktirme ekipmanları da kontrol edilerek, yenileri sahaya yerleştiriliyor.

Belediye ekipleri tarafından yapılan ziyaretlerde vatandaşlara “Sıfır Atık Projesi” yle ilgili bilgilendirme de yapılıyor.

Ekipler çalışmalara diğer mahallelerde de devam edecek.