İzmir Foça’da yeni yıl konseri

İZMİR (İGFA) – İzmir’in Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde, 4 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen konserde Avni Anıl şarkılarına yer verildi.
Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Değerli bestekar Avni Anıl’ın şarkılarından oluşan Yeni Yıl Konserini bizlere sunan Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Koromuza, saz üstatlarına ve Şef Hayati Çiftçi’ye teşekkür ederiz.’’dedi.
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