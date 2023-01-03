İZGİM yeni döneme ‘merhaba’ diyor

KOCAELİ (İGFA) – İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) yeni girişimcilere kapılarını açtı. 1 yıl süreli ücretsiz olarak atölye hizmetinden faydalanan kadınlara verilen desteğin ardından yeni girişimciler üretim yapmak için yerleri aldı.

Fırsat eşitliği yaklaşımıyla kadınların ücretsiz olarak faydalandığı İZGİM’de kadınlara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Hakları, E-Ticaret, Kadın Girişimciler ve El Emeği Ürünler için E-İhracat, Stratejik Planlama ve Bütçe Yönetimi, Dijital Pazarlama ve Tasarım Odaklı Düşünme, Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi, Ürün Fotoğraflama Eğitimi, Kök Hücre Farkındalık eğitimleri verildi.

EL EMEKLERİ DEĞERİNİ BULDU

Ücretsiz atölye desteğinin yanı sıra kadınlar el emeği ürünlerini Kadın El Emeği Stantlarında değere çevirerek aile ekonomilerine katkı sağladı. Kadın üreticilere 28 kez 41 Burda AVM’de, 13 kez Belsa Plaza önünde, 3 kez Gece Pazarı’nda, Kadın Festivali’nde, Sevgililer Günü Stantlarında, Sapanca Sanatfest’te, Beşiktaş Yılbaşı Kadın El Emeği Pazarı’nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri kapsamında ve Yılbaşı İyilik Şenliği’nde ücretsiz satış yapma imkanı sağlandı.

Türkiye’nin yanı sıra Dünya’nın birçok ülkesine ürün gönderildi. Yeni satış pazarı bulmaları amacıyla İstanbul/ İSTOÇ’a iş görüşmeleri ve ürün teslimatı için lojistik destek verildi. Aynı eşitlikçi anlayışıyla aynı imkânlar yeni dönemde 63 yeni girişimciye 1 yıl boyunca ücretsiz sunulacak. Aynı zamanda eski girişimcilerin ürünleri İZGİM kataloğunda ve İzmit Çarşısı’nda yer alacak.