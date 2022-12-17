İYİ Partili Yokuş’tan ‘Mevlana’ mesajı

KONYA (İGFA) – Vefatının 749’uncu sene-i devriyesinde, Anadolu’nun manevi mimarlarından, büyük mutasavvıf, mütefekkir ve İslam âlimi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’ni rahmetle yâd ettiğini söyleyen İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş, “Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerin başında gelen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, karşılıksız sevgisi, derin merhameti ve müstesna düşünceleriyle sadece İslam alemini değil, diğer dinlere mensup insanları da kendine hayran bırakmaktadır. Yüreklerimize birlik ve sevgi tohumlarını ekerek “Ne olursan ol yine gel” sözleriyle insanlığa seslenen Hz. Mevlana, bu sözleriyle bugün hala gönüllerimizi fethederken insanlığı ayrımcılıktan dostluk ve hoşgörüye davet etmektedir. Hz. Mevlana nefretten, şiddetten ve kibirden arındırılmış bir dünyanın kurulabilmesi için yüzyıllar öncesinden bize yol göstermektedir. Millet olarak, Mevlana’nın nasihatlerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde yaşıyor olmamız nedeniyle, onu anlamak için daha fazla çaba göstermeli ve onun nasihatlerini tüm dünyaya anlatmalıyız. Hz. Mevlana’nın sevgiliye kavuştuğu günün üzerinden asırlar geçmiş olsa da bizlere hak ve hakikat yolcularına rehberlik edecek bir meşale bırakmıştır. Hz. Mevlana’yı taze tutan Rabbine duyduğu aşktır. Günümüzde savaşları, çatışmaları kin ve nefretleri görmekteyiz. Çare kavga değil, bir olmak, iri olmak, diri olmak, her daim kardeş olmaktır. İyiliğin hakim olması için gayret ve çaba göstermektir. Bu duygu ve düşüncelerle 749 yıldır sözünün gücü azalmayan, aşkı sönmeyen, sevgisi bitmeyen Mevlana’yı dinlemeye, ona kulak vermeye devam edeceğiz.” dedi.