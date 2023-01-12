İsveç büyükelçisine Dışişleri’nde nato! – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – NATO’ya katılmak isteyen İsveç, terör örgütü PKK yandaşlarının gösterisine sahne olmaya devam ediyor.

Örgüt sempatizanları, başkent Stockholm’de PKK paçavralarını sallayarak Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

İskandinav ülkesinde ortaya çıkan tablo, Ankara’nın sert tepkisine neden oldu.

Gelişmelerin ardından İsveç’in Türkiye Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak nato verildi.

TRT Haber’in diplomatik kaynaklara dayandırarak aktardığı habere göre, “PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stokholm’de gerçekleştirilen, Sayın Cumhurbaşkanımızı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak İsveç’in Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir” denildi.