İstanbul’a yeni yılın ilk hizmeti: atık su arıtma tesisi

İSTANBUL (İGFA) – Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kâğıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinden kaynaklanan atık suların arıtımını gerçekleştirmek amacıyla, İSKİ tarafından 1997 yılında devreye alındı. Sonraki süreçte, toplam atık su arıtma kapasitesi 625.000 m3/gün olan mevcut tesisin yanına, Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi eklenmesi kararı aldı. Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İBB yönetimi, yer teslimi 2 Ekim 2017 tarihinde yapılan Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatını, 2019 Haziran’ında yüzde 21 tamamlanma oranıyla teslim aldı. 6 ilçede yaşayan yaklaşık 2,4 milyonluk bir nüfusa hizmet edecek 600.000 m3/gün kapasiteli tesis, yaklaşık 2,5 yılda tesisi kullanıma hazır hale getirildi. Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi açılış töreni CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Törende sırasıyla; İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İmamoğlu, Adıgüzel ve Torun birer konuşma yaptı. Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen de açılışta yer aldı.

“ÇOK BEREKETLİ BİR YIL GEÇTİ İBB ADINA”

Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılına girdiğimiz günde açmanın mutluluğunu yaşadığını belirten İmamoğlu, vatandaşların yeni yıllarını kutladı. “Vatandaşın değerinin bilindiği, emeğinin hakkını alabildiği adaletli bir ülkede, nice nice nice yıllara ulaşmamızı diliyorum” diyen İmamoğlu, “Geçtiğimiz yıl çok bereketli bir yıl geçti İBB adına. Özellikle, son dönemde ki finalini yapmaya doğru gittiğimiz, ‘150 Günde 150 Projey’le özetlediğimiz hizmet maratonu içerisinde, İstanbul’umuzun dört bir yanına hizmetler taşıdık. Çok farklı sorunlara, çözümler ürettik. Çok farklı ihtiyaçları, arkadaşlarımla birlikte karşılamanın gururunu yaşadık. Bizden önce bu konuda hiç fark edilmemiş ya da hiç önemsenmemiş alanlarda çok yoğun işler ürettik” dedi. Kreşlerden öğrenci yurtlarına kadar farklı alanlardan örnekler veren İmamoğlu, “Bütün bu hiç ellenmemiş ya da hiç ilgilenilmemiş hususlara önem vermenin arkasında yatan bir gerçeklik var: İnsanını dert eden ve insanına çözüm üreten anlayış” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR İŞE, RANT VE ÇIKAR AMAÇLI YAKLAŞMIYORUZ”

“Hiçbir işe, rant ve çıkar amaçlı yaklaşmıyoruz” diyen İmamoğlu, “Halkın parasını, halk için harcarken, araya başka ellerin girmesine, asla ve asla izin vermiyoruz. Bizim bütçemiz, tabiri caizse, el değmeden, hijyenik koşullarda hazırlanıp, kullanılıyor. Bütçe, yöneticiye emanet edilen paradır. Vatandaşımızın helal parasıdır. Söz konusu emanet olunca, işte biz tam orada kişiydi, aileydi, dernekti, vakıftı, siyasi partiydi; tanımayız. Halkın emanetine gözümüzün nuru gibi bakarız. İşte bu sebeple diyoruz ki: Bizim bütçemiz, çok daha bereketlidir. 4 yılda neredeyse kendi dönemlerinin tamamında üretilmiş işlerle yarışacak düzeyde iş üretmemizin telaşı sardı bugünün karşımızdaki İstanbul’un muhalefeti, Türkiye’nin bugünkü iktidarı olsa da yakın zamanda Türkiye’nin ana muhalefeti bile olamayacak siyasi partisine. Onun için zamana karşı yarışıyoruz. Her gün yeni bir icraat ve yeni bir çözüm üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DUDULLU-BOSTANCI METROSU AÇILIŞI İÇİN ALTILI MASA LİDERLERİNE DAVET YOLLADIK”

İSKİ Baltalimanı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin, 150 günde hayata geçirdikleri 188’nci proje olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, yeni yılın ilk günlerinde de Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Fulya-Yıldız istasyonları ile Dudullu-Bostancı metro hattını hizmete açacakları müjdesini tekrarladı. Dudullu-Bostancı metro hattının açılışına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Altılı Masa’nın tüm liderlerini davet edeceklerinin altını çizen İmamoğlu, yeni yılla birlikte yeni proje maratonlarıyla yollarına devam edeceklerini duyurdu. “Biz, işimizle anılacağız, iş yapacağız; siz, kötülüklerinizle, davalarınızla, soruşturmalarınızla anılacaksınız” diyen İmamoğlu, yapılan hiçbir projenin bir kişiye ya da siyasi partiye mal edilemeyeceğine vurgu yaptı. Baltalimanı’ndaki atık su tesisinin temelinin Sözen döneminde atıldığını ve 1997’de açıldığını hatırlatan İmamoğlu, “Biz de başlanmış bir projeyi devraldık. Evet, 2 senede yüzde 20’sini bitirmişlerdi. Biz aldık, yaklaşık 3,5 senede yüzde 80’ini de yaptık. Hem de bütün zorluklara rağmen, tarife zorluklarından tutun da birçok zorluklara rağmen, kredi, borçlanma gibi birçok imkandan geri tutulmamıza rağmen, devletimizin bu tür tesislere imkan sunduğu kurumlarından bir kuruş bile alamamasına rağmen bitirip, teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Peki biz ne yapacağız? Dönüp, yapılan işlere, hizmetlere teşekkür edeceğiz. Peki onların iki yılda yüzde 20’sini başarabildikleri, bizim 3,5 yılda yüzde 80’ini yakalayabildiğimiz başarı nereden geliyor? İsrafı ortadan kaldırdık. Tasarrufu önceledik. Akılcı işler yaptık” ifadelerini kullandı.

“İKİ AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI BANA SÖYLEDİLER…”

Baltalimanı ile birlikte, Yenikapı’daki arıtma tesisinin, şu an için kentin Avrupa yakasının ihtiyacına karşılık verdiğine vurgu yapan İmamoğlu, “Güncellediğimi tesislerimiz sayesinde, ihtiyaç olmadığına karar verdiğimiz Silahtarağa’ya başlasaydık, bugün burası da bitmezdi ve yanlış bir iş yapmış olurduk. Peki Silahtarağa’da ne yaptık Haliç kıyısında? 250 bin metrekare arıtma tesisi kuracakları yerde, biblo gibi, dünya güzeli bir park alanını bitirdik, yeşil alanı bitirdik. Muazzam bir yer oldu. Dolayısıyla İstanbul’a genel ve bütüncül bakışın devamlılılığın ve sürdürülebilirliğin esas olduğu bir anlayışla, aklın ve bilimin rehber olduğu bir anlayışla hareket ediyoruz. Örneğin; oradaki iki AK Partili Belediye Başkanı da ‘Bunun burada olması yanlıştır’ diye bana odalarında söylediler. Sonra çıkıp, milletin huzurunda söyleyemediler ama; olsun. Yani ben, onların sözünü dinledim. Peki iyi mi yaptın? İyi yaptın. Bana doğru uyarıda mı bulundular? Evet, doğru bir uyarıda bulundular. Onlara da mı hizmet ettik? Ettik. 39 ilçeye eşit hizmet ettik” dedi.

“BU HAYSİYET MÜCADELESİNİ HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”

İBB’nin Sarıyer özelindeki çalışmalarına detaylı örnekler veren İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Cumhuriyet’imizin 100’ncü yılında özgürlük, eşitlik, adalet ideallerini eksiksiz hayata geçirmek için çalışacağız. Cumhuriyet’i, demokrasiyle daha çok refahla taçlandırmak için çok çalışacağız. Zor günlerden geçiyoruz. İşimiz kolay değil. Ama vakti gelmiş bir değişimin önünde hiçbir güç duramaz değerli arkadaşlar. Gücünü halkın vicdanından alıyorsa o değişim, milletin azim ve kararının sonucuysa, hiç kimse o değişimin önünde duramaz. Geçenlerde vatandaşımızın arasına girdiğimde, evet üzgünler, evet alınganlık gösterdiler, kırıldılar. Adaletsizlik konusunda çok üzgünler. Ama hem dualarını hem de desteklerini hem de umutlarını en yüksekte tutuyorlar. Onun için göreceksiniz hem bu değişim olacak hem de bu haysiyet mücadelesini, hep birlikte kazanacağız. Bazı kelimeleri önümüzdeki dönemde hiç unutmayın: İsraftan uzak bir memleket ve devlet. Tasarrufu yapan bir memleket. Bereketi bol bütçesi olan bir memleket. Haysiyet, mücadelelerine gerek kalmayan hak, hukuk, adaletin önde durduğu bir memleket. Cumhuriyet’in demokrasiyle, taçlandığı bir memleket. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden bir memleket. Hep birlikte çok umutluyuz. Çok cesaretliyiz. İnanıyorum ki, 1923 çok güzeldi. Ama 2023, göreceksiniz çok ama çok daha güzel olacak.”

TORUN: “İYİ Kİ VARSIN EKREM BAŞKAN”

Törende konuşma yapan Seyit Torun da duygularını, “İBB ve Ekrem İmamoğlu durmuyor ve süratle yoluna devam ediyor. Her şeye rağmen, her türlü ön kesmeye, engellemeye, baskıya, tehdide, hukuksuzluğa rağmen yoluna devam ediyor. Hiçbir kamu kaynağının kendisine sağlanmamasına rağmen, kaynaklarını doğru yerde kullanarak, israf etmeden, 16 milyon İstanbullunun hakkını 16 milyon İstanbulluya vererek, hizmetlerine devam ediyor, devam edecekler. Ocakla mayıs arasında da en az 150 açılışa tanık olacağız. İstanbul’un her köşesinde, 39 ilçesinde, hiçbir ilçeyi de ayırt etmeden, dışlamadan sorunları teker teker çözüyorlar. Yani tıkır tıkır çalışıyorlar, teker teker de sorunları çözüyorlar. Ve İstanbul halkı mutlu. Hepimiz mutluyuz. İyi ki varsın Ekrem Başkan” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından Torun, Adıgüzel, İmamoğlu, Sözen, Genç, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, CHP milletvekilleri Gökan Zeybek, Emine Gülizar Emecan ve İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan tarafından kesilen kurdele ile Baltalimanı Ön Atık Su Arıtma Tesisi resmen hizmete girmiş oldu.

BAŞA: “İLERİ BİYOLOJİK NİTELİKTEKİ ARITMA ORANI YÜZDE 58’E YÜKSELDİ”

İSKİ Genel Müdürü Başa’nın verdiği bilgilere göre; yaklaşık 1,9 milyar TL’ye mal olan son teknoloji ürünü tesiste başlıca şu üniteler yer aldı: Taş tutucu, kaba ızgara ve giriş terfi ünitesi. İnce ızgara, kum tutucu ünitesi ve perfore ızgara. Havalandırma havuzları. Çöktürme havuzları. Çamur çürütme tankları. Biyogaz depolama tankları. Çamur kurutma ünitesi. Kojenerasyon ünitesi. Mevcut tesis, sadece ön arıtma prosesi olarak hizmet verirken, yeni yapılan tesis, atık suları biyolojik olarak arıtacak. Çürütme tankları, Türkiye’de ilk defa uygulanan sistemle, 42 metre yüksekliğinde, 25 metre çapında yumurta kesitli 6 adet betonarme yapı şeklinde olarak inşa edildi. Çürütme tankları ile tesiste, günde 44 bin Nm3 biyogaz üretilecek. Biyogazdan elde edilen elektrik, tesisin toplam enerji ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayacak. Tesiste, senelik yüzde 90 oranda yaklaşık 70.000 ton çamur bertaraf edilecek. Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin devreye girmesiyle, İstanbul’daki biyolojik ve ileri biyolojik nitelikteki arıtma oranı yüzde 58 seviyesine yükselecek. Atık suların biyolojik arıtım sonrası, -70 metreden İstanbul Boğazı dip akıntısına verilmesiyle, çevre ve halk sağlığının korunmasına önemli derecede katkı sağlanmış olacak.