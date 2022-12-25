İstanbul Maltepe’de tekne karaya oturdu

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul’da Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metrelik tekne karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, teknede bulunan 9 kazazedenin Tahlisiye-3 can kurtarma botuyla bulundukları yerden kurtarılarak, Bostancı’da emniyete alındığı kaydedildi.

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    25 Aralık 2022  

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