İstanbul Maltepe’de tekne karaya oturdu

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul’da Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metrelik tekne karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, teknede bulunan 9 kazazedenin Tahlisiye-3 can kurtarma botuyla bulundukları yerden kurtarılarak, Bostancı’da emniyete alındığı kaydedildi.
Maltepe önlerinde karaya oturan 9 metre boyundaki teknede bulunan 9 kazazede, TAHLİSİYE-3 (can kurtarma) botumuzca bulundukları yerden kurtarılarak Bostancı’da emniyete alındı. pic.twitter.com/z6DfO4yPuF
— KEGM (@kiyiemniyet) December 24, 2022
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