İstanbul Beylikdüzü yeni yılı erken getirdi

İSTANBUL (İGFA) – Beylikdüzü’nde yeni yıl heyecanı başladı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi 1. Etap içerisinde hazırlanan Yılbaşı Sokağı ilçe halkının ilgi odağı oldu.

31 Aralık tarihine kadar 14.00 – 23.00 saatleri arasında açık olacak alanda; ahşap, resim, seramik, takı, bez bebek, miyuki, keneviçe gibi birbirinden renkli hediyelik ürünlerin yer aldığı stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kentin birçok noktasının ışıklandırılarak yeni yıla hazır hale getirildiğini dile getiren ve ilçe halkını Yılbaşı Sokağı’na davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde yaşayan tüm komşularımızı Yaşam Vadisi’nin giriş noktasında kurmuş olduğumuz Yılbaşı Sokağı’na bekliyoruz. Güzel ve sıcak bir ortamda vatandaşların hep birlikte yeni yıl coşkusunu yaşamasını istiyoruz. 2023’e yeni umutlarla gireceğiz. Yeni yılın tüm güzellikleri Beylikdüzü’ne ve ülkemize huzur getirsin.” diye konuştu.

GENÇ YETENEKLERDEN MUHTEŞEM YENİ YIL KONSERİ

Öte yandan Beylikdüzü’nün genç yetenekleri de geleneksel “Yeni YılKonseri”ndemüzikseverlerle buluştu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) düzenlenen konserde, şef Hakan Tepeli yönetimindeki, 90 kişiden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası(BGSO) sahne aldı. Müzik ziyafetinin yaşandığı gecede Türk ve yabancı bestecilere ait eser ve düzenlemeler BGSO yorumuyla hayat buldu.

Oldukça yoğun bir ilgi ve katılımın olduğu gecede ayrıca Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın yanı sıra, Orhan Doğan şefliğinde Beylikdüzü Çoksesli Korusu da sahne aldı.

Gecenin sonunda ise Devrim Yavuz şefliğinde sahne alan BeylikdüzüBigBand gurubu ise 90’lar pop müziğinin en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Toplamda 150 genç yeteneğin sahne aldığı gecede izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu.