İşçinin emeğine saygı duymadıkları gibi; hem darp ettiler, hem de rehin aldılar!

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) – Kahramanmaraş’ta bir fabrikada çalışan Bilal Gültekin, fabrikanın işletme sahibinin korumaları olduğunu ileri sürülen kişi tarafından feci şekilde darp edildi.

Saldırgan şahıs, işçinin hakkını aradığı ve olayı canlı yayın yaparak sosyal medyada paylaşırken telefonunu elinden alarak darp etmesi ile İşçi Bilal Gültekin’i rehin aldı.

Olayla ilgili İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Sultan Ünal; Genel Başkan Yardımcısı Bilal Gültekin’e yapılan saldırı hakkında Dernek Merkezinde açıklamada bulundu.

İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Sultan Ünal ise yaptığı açıklamada, videolarda her şeyin açık açık var olduğu ve olaya avukatlarının müdahil olduğunu, yapılan saldırının hiçbir vicdana sığmadığını belirterek, bu meselenin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

“HER GEÇEN GÜN İŞCİLER EZİLMEYE MAHKUM BIRAKILIYOR”

İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Sultan Ünal, “Daha dün bir basın açıklamamızda İzmir’de gerçekleşen işçi kardeşimize yönelik darp olayını kınarken bu gün genel başkan yardımcımıza yönelik çalıştığı iş yerinde patronlar tarafından yapılan saldırı bizleri derinden üzmüştür. Genel başkan yardımcımız bizler gibi işçi geçimini emeğiyle sağlayan birisidir. Ailesinin nafakasını kazanmak amacıyla iş yerine gittiğinde işten çıkarıldığını öğrenmiş patronlarına işten ayrılmak istemediğini ailesinin geçimini sağlamak için bu işe ihtiyacı olduğunu ve işten ayrılmak istemediğini söylemesine rağmen iş yerinden darp edilerek uzaklaştırılmış, bu tür olaylarla işçi kardeşlerimizi ezmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

ZORLA İŞLETME İÇERİSİNE GÖTÜRÜLEREK HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKILMIŞ

Yaşanan darp olayında Kendisinin Genel başkan yardımcısı Bilal Gültekin’in olduğunu ve iş yerinde patronları tarafından yapılan darpla birlikte zorla alıkonulduğunu dile getiren İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Sultan Ünal, “Derneğimizin Genel Başkan yardımcısıdır kendisi. Başkan Yardımcım işçi kardeşimiz olayı ispat etmek amacıyla bu durumu kayıt altına aldığını fark edilince bu kez dışardan zorla işletme içerisine götürülerek hürriyetinden yoksun bırakılmış zorla telefonuna el konulmuş ve içeriğini bilmediği evraklar imzalatılmıştır. El konulan telefonundaki ispat aracı video ve ses kayıtları silinmiştir. Bir saati aşkın arada rehin tutulmuştur” dedi.

“İŞÇİNİN EMEĞİ KUTSALDIR, İŞÇİNİN EMEĞİNDEN BAŞKA SERMAYESİ YOKTUR”

Yaşanan olayın takipçisi olacaklarını ve asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Başkan Ünal, “İşçi emeği kutsaldır ve işçinin emeğinden başka sermayesi yoktur. Bakmakla yükümlü olduğu kişiler vardır. İşçinin kutsal olan emeğinin çiğnenmesi ve yok sayılması ne hukuk tarafından ne dinimiz tarafından ne de insanlık tarafından kabul edilebilir bir durum değildir. Genel başkan yardımcımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle lanetliyoruz, kınıyoruz. Bu konunun çok sıkı bir şekilde takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz. İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği olarak gücünü ve kişiliğini paradan alan kişilere kesinlikle taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.