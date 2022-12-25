İlkan Karaman Manisa BBSK’da – İGF HABER

Sezona TOFAŞ forması ile başlayan A Milli Takım eski oyuncularından İlkan Karaman, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “İlkan Karaman’a ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İlkan Karaman kimdir?

13 Mayıs 1990’da Tekirdağ’da dünyaya gelen ve basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan İlkan Karaman, sonrasında TOFAŞ altyapısına geçiş yaptı ve profesyonel basketbol kariyerine de Bursa ekibiyle adım attı. 2011-2012 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giydikten sonra 2012 NBA Draftı’nda Brooklyn Nets tarafından 2. Tur 57. Sıradan seçilen Karaman, sonrasında sırasıyla Fenerbahçe Ülker, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş Sompo Japan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pınar Karşıyaka, Cholet Basket, Antibes Sharks, Petkim Spor, Semt77 Yalova Spor formaları yerletti.

2022-2023 sezonuna TOFAŞ formasıyla başlayan İlkan Karaman, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.