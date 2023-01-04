İletişim yeni ‘dezenformasyon’ları bültenledi – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – İletişim Başkanlığı’nca 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023’ü kapsayacak şekilde hazırlanan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Bültende, “Türk Ordusu Zap’tan Çekiliyor”, “Doğal gaza Yüzde 84 Zam Yapıldı”, “789 bin 774 Çocuğun Okul Kaydı Yok”, “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Verilerinin Güvenilirliğine yönelik iddialar”, “Yıllardır Aynı Gazı Aynı Petrolü Buluyoruz”, “Enflasyon Verileri Gerçeğin Altında Açıklanıyor”, “Köprü ve Otoyollara Yüzde 123 Zam”, “Aizanoi Antik Kenti’nde Bulunan Tarihi Esere İlişkin İddialar”, “Sapık Göçmen Serbest Bırakıldı” ve “Market Poşetlerine Zam Yapıldı” iddialarını içeren başlıklardaki haberlere yer verildi.

Basın yayın organlarında yer alan “Türk ordusu Zap bölgesinden çekiliyor” iddiasının gerçek dışı olduğu belirtilirken, yine basın yayın organlarında yer alan “Doğal gaza yüzde 84 zam yapıldı” iddiasının gerçek dışı olduğu ifade edildiğine de yer verildi.

İddiaya konu artışın doğal gaza değil, hizmet bedeline yönelik olduğuna dikkat çekilen bültende, “Doğal gaz hizmet bedeli, doğal gaz dağıtım şirketlerinin sayaç değiştirme, yeni abonelik, güvence bedeli gibi vatandaşa verdikleri hizmetler karşılığında tahsis ettikleri ücrettir. Doğal gazın metreküp fiyatında herhangi bir zam yapılmamıştır.” denildi.

Bültende “Enflasyon verileri gerçeğin altında açıklanıyor” iddiasının da gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

TÜİK tarafından üretilen istatistiklerin, mesleki bağımsızlık, şeffaflık, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ve ilgili diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplandığı belirtilen bültende, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE), yaşam maliyetini değil, sabit bir mal ve hizmet sepetinin zaman içindeki değişimini ifade ettiğine vurgu yapıldı.

Söz konusu bültene ulaşmak için tıklayabilirsiniz.