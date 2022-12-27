‘İletişim’ destekli ‘Zor Yıllar’ sergisi

ANKARA (İGFA) – İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1970’lerin toplumsal, ekonomik sorunları çözemediği ve buna mukabil de itibarını kaybettiği, siyasetçilerin de itibarını yitirdiği bir dönem olduğuna vurgu yaparak, “Bugün Türkiye’de demokratik siyaset çok itibarlı bir kurumdur ve bu da 2002 sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaseti yeniden çözüm merkezi haline getirmesiyle söz konusu olmuştur” dedi.

İletişim Başkanlığı olarak sergiye destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneğine emekleri için teşekkürlerini iletti.

Bugünü anlamak ve geleceği tasarlamak için Türkiye siyaseti ve Türkiye sosyopolitik gerçekliğini anlamanın önemine işaret eden Başkan Altun, ideolojik müdahalelerden, siyasal mühendislik çabalarından ari olan gündelik hayat tarihinin de bir o kadar değerli olduğunu söyledi.

Altun, sergide, Türkiye’nin gündelik hayat tarihinin önemli bir sürecinin, bugünü anlamak, geleceği tasarlamak açısından referansta bulunulması gereken bir döneminin yani 1970’li yılların, zor yılların ele alındığını belirtti. “Siyasal istikrarsızlık” olarak değerlendirdiği 1970’li yılları 5 ana başlıkta anlatan İletişim Başkanı Altun, bu dönemde Türkiye siyaset tarihinde 12 hükümet görüldüğünü, dönemin bir muhtıra ile açıldığını ve bir darbeyle kapandığını dile getirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1970’lerde demokrasi alanının kısıtlandığı ve siyaset kurumunun üzerinde ciddi vesayet altında olduğuna işaret ederek, 1970’li yıllar dünyada çok ağır enerji krizinin yaşandığı bir dönem olduğunu kaydetti.

Ressam Mehmet Güleryüz’ün 1970’lerin siyasi hayatını resmettiği 1979 tarihli “Korku” isimli tablosundan anekdot aktaran İletişim Başkanı Altun, “Tabloda korku içindeki bir at resmedilir ve o atın üstünde bir binici de sıkı sıkıya yapışmıştır. Mehmet Güleryüz’ün bu sergisi 1970’lerin siyasi hayatını anlatır. O at demokrasiyi simgelemektedir ve büyük bir korku içindedir. Esas itibariyle 1970’lerin toplumsal hayatı da bu tablonun imlediği gibidir.” diye konuştu.