İleri aşama girişimcilere destek programı başladı

İSTANBUL (İGFA) – P&G Türkiye iş birliğiyle 4 yıldır düzenlenen Endeavor Türkiye’nin girişimci hızlandırma programı “ScaleUp”ın yeni dönemi başladı.

İşini büyütmek ve global pazarlara açılmak isteyen girişimcilere yönelik düzenlenen programa, yeni döneminde farklı sektörlerden 12 girişim katıldı.

Büyüme aşamasına ulaşmış girişimlere yönelik bir hızlandırma programı olarak tasarlanan, kapsamı ve hedef kitlesi itibariyle Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine farklı bir değer katan ScaleUp Programı, şirketlerin globalleşme ve büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Endeavor ScaleUp Programı’na kabul edilen girişimler, farklı sektörlerde yenilikçi çözümler sunarak hayatı kolaylaştırıyor.

Aktif olarak faaliyet yürüten ve yıllık en az 10 milyon TL ciroya ulaşan teknoloji ve internet odaklı girişimcilerin katıldığı program ile 5 ay boyunca atölyeler düzenlenecek, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik birebir mentörlükler, global ve yerel ağlara erişim imkanı sunulacak.

Programa kabul edilen girişimler; Evreka, Hergele Mobility, Highwell, Hoopla, Getmobil, Lumnion, Navlungo, Sanction Scanner, Shippn, Packupp, Techsign ve Tiplay.

Şirketler ve program hakkında daha fazla detay için scaleup.endeavor.org.tr adresi ziyaret edilebilir.