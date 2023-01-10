İktisat Kongresi’nin 100. yılına gezici sergi

İZMİR (İGFA) – İzmir’in kurtuluşu ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi temellerinin atıldığı İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yıl dönümü ‘Zaferden İktisadi Bağımsızlığa 100. Yıl Gezici Sergisi’ ile kutlanıyor.

Gezici Sergi, kutlamalar kapsamında 10-15 Ocak 2023 tarihlerinde Aliağa Demokrasi Meydanı’nda Aliağalılarla buluşuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren İzmir Kalkınma Ajansı’nca oluşturulan ‘Zaferden İktisadi Bağımsızlığa 100. Yıl Gezici Sergisi’ yolculuğuna Aliağa’da devam ediyor.

Sergi ile kentin ve İzmir İktisat Kongresi’nin Cumhuriyet tarihi içerisindeki yeri ve önemine ilişkin farkındalığın artırılması, kent merkezi dışında kalan vatandaşlara ulaştırılması, tarihsel gerçeklerin dijital araçlar ve sanatsal öğelerle zenginleştirilerek ziyaretçilere aktarılması hedefleniyor.