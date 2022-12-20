İki kargo uçağımız ana üslerine dönüyor

ANKARA (İGFA) – Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım götürmek ve vatandaşları tahliye etmek amacıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı’nda kalan 2 adet A400M uçağı ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başladığını başladığını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında uçakların ana üslerine dönüşlerine ilişkin video da paylaştı.

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  1. İki kargo uçağımız ana üslerine dönüyor için yorumda bulun
    20 Aralık 2022  

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