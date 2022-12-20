İki kargo uçağımız ana üslerine dönüyor

ANKARA (İGFA) – Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım götürmek ve vatandaşları tahliye etmek amacıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı’nda kalan 2 adet A400M uçağı ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başladığını başladığını duyurdu.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında uçakların ana üslerine dönüşlerine ilişkin video da paylaştı.
İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması medeniyle Borispol havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başlamıştır. pic.twitter.com/9xFj42m3I8
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2022
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