İçişleri ‘Deveciler’i çökertti: 43 gözaltı

ANKARA (İGFA) – Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre KOM Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, liderliğini Cumali İncesoy adlı şahsın yaptığ “Deveciler” ismiyle bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütü, uzun takip sonucu eş zamanlı operasyonla çökertildi.

Örgüt elebaşı Cumali İncesoy, KKTC’de saat 05.45’te yakalandı. İncesoy’la birlikte 2’si örgüt üyesi toplamda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Yazılı açıklamada, operasyonalrda ele geçirilen malzemeler de listelendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC’de toplam 49 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çökertilen DEVECİLER’in örgüt lideri, 2 örgüt üyesi ve 40 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığ ıpyalşımda, “Kahraman polislerimize tebrikler” mesajı yayımladı.