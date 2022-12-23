Hudut Kartalları yasa dışı geçişe izin vermiyor

ANKARA (İGFA) – Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu habere göre, Hudut Kartalları, Yunanistan ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsı yakaladı.

Bakanlık, yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 4’ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 4’ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/N0rvBfgY0J

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2022