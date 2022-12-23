Hudut Kartalları yasa dışı geçişe izin vermiyor

ANKARA (İGFA) – Hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın duyurduğu habere göre, Hudut Kartalları,  Yunanistan ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsı yakaladı.

Bakanlık, yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 4’ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

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  1. Hudut Kartalları yasa dışı geçişe izin vermiyor için yorumda bulun
    23 Aralık 2022  

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