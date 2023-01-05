Hudut Kartalları 2 teröriste geçit vermedi

ANKARA (İGFA) – Hudutlardaki güvenlik kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hudut Kartalları’nın, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladığı duyuruldu.

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.