Hudut Kartalları 2 teröriste geçit vermedi

ANKARA (İGFA) – Hudutlardaki güvenlik kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hudut Kartalları’nın, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladığı duyuruldu.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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