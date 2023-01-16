Hentbol Kadınlar Süper Ligi 11. hafta maçları başladı

İSTANBUL (İGFA) – Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Kadınlar Süper Ligi’nde oynanan maçta Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü deplasmanda Totemcard Adasokağı Spor Kulübü’nü 39-26 mağlup etti.

Ligde 11. haftanın diğer karşılaşmaları 16 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacak.

11. hafta maç programı şöyle:

16 Ocak 2023 Pazartesi    16.00    
Anadolu Üniversitesi GSK -Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü   

18 Ocak 2023 Çarşamba    15.00    
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü     – Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü

18 Ocak 2023 Çarşamba    16.00    
Görele Belediyesi Spor Kulübü    – İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK   

18 Ocak 2023 Çarşamba    18.00    
Kastamonu Belediyesi GSK – Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş.
 

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  1. Hentbol Kadınlar Süper Ligi 11. hafta maçları başladı için yorumda bulun
    16 Ocak 2023  

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