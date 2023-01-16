Hentbol Kadınlar Süper Ligi 11. hafta maçları başladı

İSTANBUL (İGFA) – Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Kadınlar Süper Ligi’nde oynanan maçta Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü deplasmanda Totemcard Adasokağı Spor Kulübü’nü 39-26 mağlup etti.
Ligde 11. haftanın diğer karşılaşmaları 16 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacak.
11. hafta maç programı şöyle:
16 Ocak 2023 Pazartesi 16.00
Anadolu Üniversitesi GSK -Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü
18 Ocak 2023 Çarşamba 15.00
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü – Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü
18 Ocak 2023 Çarşamba 16.00
Görele Belediyesi Spor Kulübü – İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK
18 Ocak 2023 Çarşamba 18.00
Kastamonu Belediyesi GSK – Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş.
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